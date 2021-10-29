احدث الأخبار

باحث: موجات قوية لكورونا ستضرب هذه الدول (فيديو)
أبرز المواد
 تعليم ينبع يحصد مراكز متقدمة في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية
المناطق
 “الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع
أبرز المواد
 طوق نجاة خاصة للبلدان الفقيرة.. دواء رخيص يساعد في الشفاء من كورونا
أبرز المواد
 طقس المملكة اليوم.. سحب رعدية ممطرة وارتفاع الموج على 5 مناطق
أبرز المواد
 شاهد.. مقدمة نارية للإعلامي جمال المعيقل ردًا على تصريحات “قرداحي”
أبرز المواد
 “المرور”: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة.. وهذه غرامتها
أبرز المواد
 هل “قشر البرتقال” مفيد للقولون؟.. استشاري يوضح (فيديو)
أبرز المواد
 تعرف على أبرز مميزات الجيل الجديد من سماعات أبل Airpods (فيديو)
أبرز المواد
 مبيعات مزاد نادي الصقور تتخطى حاجز الـ6 ملايين ريال
محليات
 “الخبراني” مديراً للتواصل والعلاقات العامة بوكالة الإمداد بالصحة
منطقة الرياض
 صحة تبوك تكرم التمريض المتميز لعام 1442هـ
منطقة تبوك
باحث: موجات قوية لكورونا ستضرب هذه الدول (فيديو)

باحث: موجات قوية لكورونا ستضرب هذه الدول (فيديو)

أبرز المواد
تعليم ينبع يحصد مراكز متقدمة في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية

تعليم ينبع يحصد مراكز متقدمة في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية

المناطق
“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع

أبرز المواد
طوق نجاة خاصة للبلدان الفقيرة.. دواء رخيص يساعد في الشفاء من كورونا

طوق نجاة خاصة للبلدان الفقيرة.. دواء رخيص يساعد في الشفاء من كورونا

أبرز المواد

باحث: موجات قوية لكورونا ستضرب هذه الدول (فيديو)

باحث: موجات قوية لكورونا ستضرب هذه الدول (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1056451
المناطق - وكالات:

توقع الباحث في علوم الأمصال البكتيرية والفيروسية علي فطوم استمرار موجات كورونا في الدول التي لم تحصل على اللقاحات.

وقال فطوم خلال لقاءه مع قناة “العربية” إن بعض الجرافيات لم تحصل على اللقاح حتى الىن سيكون لديها بعض الموجات القوية بصورة متتابعة كما يحدث في جنوب أمريكا وظهور بعض المتحورات هناك .

وتابع الباحث في علوم الأمصال البكتيرية والفيروسية أن الدول الي استطاعت توفير اللقاحات المختلفة، سيكون لدى شعبها مناعة أكبر وأكثر وستستمر لفترة أطول .

روابط ذات صلة

طوق نجاة خاصة للبلدان الفقيرة.. دواء رخيص يساعد في الشفاء من كورونا

طوق نجاة خاصة للبلدان الفقيرة.. دواء رخيص يساعد في الشفاء من كورونا
بعد دخوله التجارب السريرية.. تطوير أول لقاح مُضاد لـ”كورونا” بالمملكة

بعد دخوله التجارب السريرية.. تطوير أول لقاح مُضاد لـ”كورونا” بالمملكة
51 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

51 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*