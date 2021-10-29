باحث: موجات قوية لكورونا ستضرب هذه الدول (فيديو)

المناطق - وكالات:

توقع الباحث في علوم الأمصال البكتيرية والفيروسية علي فطوم استمرار موجات كورونا في الدول التي لم تحصل على اللقاحات.

وقال فطوم خلال لقاءه مع قناة “العربية” إن بعض الجرافيات لم تحصل على اللقاح حتى الىن سيكون لديها بعض الموجات القوية بصورة متتابعة كما يحدث في جنوب أمريكا وظهور بعض المتحورات هناك .

وتابع الباحث في علوم الأمصال البكتيرية والفيروسية أن الدول الي استطاعت توفير اللقاحات المختلفة، سيكون لدى شعبها مناعة أكبر وأكثر وستستمر لفترة أطول .