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أمير الباحة يوجّه بتشجير مباني الإمارة والمحافظات والمراكز بالمنطقة

أمير الباحة يوجّه بتشجير مباني الإمارة والمحافظات والمراكز بالمنطقة

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أمير الباحة يوجّه بتشجير مباني الإمارة والمحافظات والمراكز بالمنطقة

أمير الباحة يوجّه بتشجير مباني الإمارة والمحافظات والمراكز بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1056456
المناطق ـ الباحة:

وجّه الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بتكثيف التشجير في مباني إمارة المنطقة ومباني المحافظات والمراكز التابعة لها كافة.

ويأتي توجيه أمير منطقة الباحة امتداداً لمبادرة الباحة الخضراء، التي تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات القطاع الثالث للتعاون في برنامج الشراكات بمبادرة الباحة الخضراء في تشجير مبانيها، أو أي مواقع أخرى تتولى الجهة المشاركة تشجيرها ورعايتها.

وتعد مبادرة الباحة الخضراء أحد المبادرات التي وجه بها أمير المنطقة وتشرف عليها الإمارة وتتابع من قبل اللجنة التنسيقية للمبادرة المكونة من أمانة الباحة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي و فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة النقل وشركة المياه الوطنية.

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