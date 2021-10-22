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هل يحق للمستهلك المطالبة بضمان جديد لبطارية السيارة؟.. التجارة تجيب

هل يحق للمستهلك المطالبة بضمان جديد لبطارية السيارة؟.. التجارة تجيب
http://almnatiq.net/?p=1056457
محررو المناطق:

قالت وزارة التجارة إنه يحق للمستهلك المطالبة بضمان جديد عند استبدال بطارية السيارة خلال الضمان الساري.

وأضافت وزارة التجارة عبر حسابها على موقع “تويتر” أنه يحق للمستهلك المطالبة بضامن جديد في حالتين:

– تأخر الوكيل في توفير قطع الغيار

– تأخر الوكيل في عملية الصيانة

وتابعت أنه سيتم تمديد مدة الضمان بما يعادل مدة التأخير، على أن يُدون ذلك في كارت الضمان أو الفاتورة.

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