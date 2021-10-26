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علق في الوحل منذ 72 مليون سنة.. العثور على “أتعس” الديناصورات حظًا

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علق في الوحل منذ 72 مليون سنة.. العثور على “أتعس” الديناصورات حظًا

علق في الوحل منذ 72 مليون سنة.. العثور على “أتعس” الديناصورات حظًا
http://almnatiq.net/?p=1056468
المناطق - وكالات:

عثر علماء بالصين على “أتعس” الديناصورات حظا، حيث مات حين كان يكافح لتحرير نفسه من مستنقع موحل علق فيه.

ويعتقد العلماء من جامعة أدنبرة بالصين الذين نفذوا الدراسة، أن الديناصور علق في الوحل منذ 66 إلى 72 مليون سنة، وكان هذا النوع يتطور ليصبح نوعا من الطيور.

وأطلق عليه العلماء اسم “Tongtianlong Limosus”، وهو يعني “التنين الموحل في طريقه إلى الجنة”.

ومن حظ العلماء أن هذه الديناصور عُلق بالوحل إذ أن هيكله العظمي حفظ بشكل جيد، وأتاح لهم دراسة أفضل مثال على ازدهار حياة الديناصورات قبل نهايتها بسبب الكويكب الذي دمر سلالتها.

الحيوان ذو القائمتين ينتمي إلى عائلة من الديناصورات ذوات الريش تدعى “Ovirapotorosaurs” تتميز برؤوس قصيرة ومناقير حادة خالية من الأسنان.

وتعتبر مدينة غانشو جنوبي الصين، المكان الأكثر إنتاجية لحفريات الديناصورات، ولديها تنوع كبير بالفصائل منذ أواخر العصر الطباشيري.

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