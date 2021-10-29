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دراسة حديثة تصدم العالم.. التطعيم ضد كورونا لا يمنع انتقال عدوى الفيروس

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دراسة حديثة تصدم العالم.. التطعيم ضد كورونا لا يمنع انتقال عدوى الفيروس

دراسة حديثة تصدم العالم.. التطعيم ضد كورونا لا يمنع انتقال عدوى الفيروس
http://almnatiq.net/?p=1056471
المناطق ـ وكالات:

كشفت دراسة حديثة، نشرت في مجال “لانست” العلمية، أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا يقي من المضاعفات الحادة للفيروس، مما يساهم في تقليل الإصابة بفيروس كورونا، ومنع في أغلب الأوقات حالة الوفاة، إلا أنه لا يصد تماما انتقال العدوى.

وأجرى الباحثون دراسة بيانات على 204 فردا من أسر تعيش مع بعضها، من بينها 138 شخصًا مصابًا بالمتحور دلتا، ومن بين هؤلاء المخالطين، الذين خضعوا للمراقبة في غضون 5 أيام من ظهور الأعراض على أفراد أسرهم و خضعوا للاختبار يوميا لمدة 14 يومًا، أصيب 53 منهم، وكان 31 منهم ملقحة بشكل كامل، فيما 15 غير ملقحين.

وأظهرت نتائج الدراسة التي تم إجرائها عليهم أنه حتى الأشخاص الملقحين يمكنهم أن يصابوا بالفيروس من قبل مخالطيهم، كما تبين أن نسبة احتمال إصابة الملقح تصل إلى 25 %، فيما تصل لدى غير الملقح إلى 38 %.

ومن ناحية أخرى، أكد بحث أعده عالمون من جامعة ” إمبريال كوليدج لندن” ووكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة وغيرها، أن الأشخاص الملقحين تلقيح كاملا ضد فيروس كورونا، ينقلون الوباء إلى غير الملقحين.

 

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