عبر “أبشر”.. 5 شروط لتجديد رخصة سير المركبات إلكترونيًّا

أعلنت منصة أبشر تفاصيل وشروط خدمة تجديد رخصة سير المركبات للأفراد عبر منصة أبشر بكل سهولة.
وأشارت المنصة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن خدمة تجديد رخصة سير تمكين الأفراد من تجديد رخصة سير المركبات التي يملكونها إلكترونيًا.
وحددت منصة أبشر شروط الخدمة والتي جاءت كالتالي:ـ
- وثيقة تأمين سارية على المركبة.
- شهادة الفحص الفني سارية المفعول.
- سداد رسوم التجديد ومخالفة التأخير إن وجدت.
- سداد المخالفات المرورية إن وجدت.
- ألا تقل صلاحية رخصة سير المركبة عن 180 يومًا.
فيديو | 5 شروط لتجديد رخصة سير المركبات إلكترونيا عبر منصة أبشر#الإخبارية pic.twitter.com/kUj78sOvGG
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 29, 2021
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