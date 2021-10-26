احدث الأخبار

هل لقاحات كورونا آمنة بالنسبة للأطفال؟.. أخصائية تجيب (فيديو)
دولي
 هيئة الهلال الأحمر بالطائف ترفع جاهزيتها استعدادا لموسم الأمطار
محليات
 “فلكية جدة” عن انبعاثات الانفجار الشمسي: هناك فرصة لوصول جزء منها إلى الأرض 
أبرز المواد
 “باحث في الأمصال” يحذر: انتشار سريع لمتحور دلتا في الشتاء.. وهذه أسبابه (فيديو)
أبرز المواد
 إدارة الأمن الصناعي بينبع تنفّذ فرضية للتعامل مع تسرب المواد الخطرة
المناطق
 دراسة حديثة تصدم العالم.. التطعيم ضد كورونا لا يمنع انتقال عدوى الفيروس
أبرز المواد
 هطول أمطار متفرقة على محافظة الطائف
منطقة مكة المكرمة
 عبر “أبشر”.. 5 شروط لتجديد رخصة سير المركبات إلكترونيًّا
أبرز المواد
 بداية انتشار أمراض الحساسية.. “الحصيني” يحذر من أيام منزلة “السماك” ويوضِّح خصائصه
أبرز المواد
 غسل وتعقيم وتعطير “1500” سجادة بالمسجد الحرام أسبوعياً
أبرز المواد
 كلاسيكو الدوري.. الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة القمة بين الأهلي والهلال الليلة
أبرز المواد
 علق في الوحل منذ 72 مليون سنة.. العثور على “أتعس” الديناصورات حظًا
أبرز المواد
هل لقاحات كورونا آمنة بالنسبة للأطفال؟.. أخصائية تجيب (فيديو)

هل لقاحات كورونا آمنة بالنسبة للأطفال؟.. أخصائية تجيب (فيديو)

دولي
هيئة الهلال الأحمر بالطائف ترفع جاهزيتها استعدادا لموسم الأمطار

هيئة الهلال الأحمر بالطائف ترفع جاهزيتها استعدادا لموسم الأمطار

محليات
“فلكية جدة” عن انبعاثات الانفجار الشمسي: هناك فرصة لوصول جزء منها إلى الأرض 

“فلكية جدة” عن انبعاثات الانفجار الشمسي: هناك فرصة لوصول جزء منها إلى الأرض 

أبرز المواد
“باحث في الأمصال” يحذر: انتشار سريع لمتحور دلتا في الشتاء.. وهذه أسبابه (فيديو)

“باحث في الأمصال” يحذر: انتشار سريع لمتحور دلتا في الشتاء.. وهذه أسبابه (فيديو)

أبرز المواد

عبر “أبشر”.. 5 شروط لتجديد رخصة سير المركبات إلكترونيًّا

عبر “أبشر”.. 5 شروط لتجديد رخصة سير المركبات إلكترونيًّا
http://almnatiq.net/?p=1056477
محررو المناطق:

أعلنت منصة أبشر تفاصيل وشروط خدمة تجديد رخصة سير المركبات للأفراد عبر منصة أبشر بكل سهولة.

وأشارت المنصة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن خدمة تجديد رخصة سير تمكين الأفراد من تجديد رخصة سير المركبات التي يملكونها إلكترونيًا.

وحددت منصة أبشر شروط الخدمة والتي جاءت كالتالي:ـ

  • وثيقة تأمين سارية على المركبة.
  • شهادة الفحص الفني سارية المفعول.
  • سداد رسوم التجديد ومخالفة التأخير إن وجدت.
  • سداد المخالفات المرورية إن وجدت.
  • ألا تقل صلاحية رخصة سير المركبة عن 180 يومًا.

روابط ذات صلة

“أبشر” تكشف سر استقبال بعض المستخدمين رسالة بعنوان “Test”

“أبشر” تكشف سر استقبال بعض المستخدمين رسالة بعنوان “Test”
في نقاط.. خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من “أبشر” عبر البريد

في نقاط.. خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من “أبشر” عبر البريد
في 4 خطوات..”أبشر” توضح كيفية إسقاط اسم العامل الوافد حال مغادرة المملكة

في 4 خطوات..”أبشر” توضح كيفية إسقاط اسم العامل الوافد حال مغادرة المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*