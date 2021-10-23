مباراة الباطن والرائد بالدوري.. الموعد والتشكيل المتوقع للفريقين

محررو المناطق

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة اليوم الجمعة عند الساعة السادسة وخمس دقائق مواجهة الرائد والباطن ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واختتم أمس فريق الرائد استعداده لملاقاة الباطن وقد اجتمع الجهاز الفني والإداري باللاعبين لتحفيزهم ولشرح طريقة اللعب وأهمية المباراة، وبعد ذلك كان هناك بعض التدريبات الفنية والتمارين الخاصة لعدد من اللاعبين، والتدريب على بعض الجمل التكتيكية.

ويحتل الرائد المركز العاشر برصيد 11 نقطة، جمعهم من 9 مباريات فاز في 3 مباريات، بينما تعادل في مبارتين وخسر أربع مباريات كاملة، ويسعى بكل قوة للفوز بالمباراة والحصول على نقاطها والتقدم عدة مراكز بجدول ترتيب الدوري.

ويحتل الباطن المركز الرابع عشر برصيد 9 نقط، وحقق الباطن الفوز في مبارتين وتعادل في ثلاث مباريات وخسر أربع مباريات، ويرغب الباطن في تقديم عرض قوي والفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط.

وسيخوض الأسباني بابلو ماشين هذا اللقاء بتشكيلة فنية متوازنة نسبيا، بحثا عن معالجة النزيف المتواصل والظهور بأداء مختلف لما ظهر عليه في المواجهات الثالث السابقة.

في المقابل الباطن يحتل المرتبة الرابعة عشرة برصيد 9 نقاط عقب فوزه الأخير على نظيره الفيحاء بثنائية، ويسعى إلى مواصلة تفوقه وتحقيق العالمة الكاملة.

ومن المتوقع أن يخوض الكرواتي ألين هورفات هذا اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن، بحثا عن الظهور اإليجابي في أول مهمة رسمية له مع الفريق.

تشكيل الرائد المتوقع أمام الباطن:

في حراس المرمى: ياغو هيريرين

في خط الدفاع: رينيه سانتوس، عقيل بلغيث، عبدالله الفهد، منصور الحربي

في خط الوسط: محمد سالم، أحمد الزين، سلطان الفرحان، إدواردو هنريكى

في خط الهجوم: محمد فوزير، لوبيز.

تشكيل الباطن المتوقع أمام الرائد:

حراسة المرمى: مارتن كامبانا

خط الدفاع: مسعود الربيعي – زكريا السوداني – ريناتو شافيز – عبد المجيد عبيد

خط الوسط: ضيف الله القرني – يوسف الجبلي- يوسف الشمري

خط الوسط الهجومي: محمد رايحي – راكان الشملان

خط الهجوم: فابيو أبريو

وسبق أن التقى الفريقان في 8 واجهات من منافسات الدوري، تفوق خاللها الرائد في خمسة لقاءات، بينما حقق الباطن ثالثة انتصارات فقط.

وسيتم نقل مباراة الرائد والباطن على قنوات ssc الرياضية الجديدة، فهي القناة المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري للمحترفين.