إدارة الأمن الصناعي بينبع تنفّذ فرضية للتعامل مع تسرب المواد الخطرة

المناطق ـ المدينة المنورة:

نفذت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بمحافظة ينبع أمس فرضية تدريبية للتعامل مع حوادث تسرب المواد الخطرة في مدينة ينبع الصناعية.

ونفّذت الفرضية ضمن خطط الإخلاء والطوارئ المشتركة بين الدفاع المدني وإدارة الأمن الصناعي بالهيئة الملكية، وبمشاركة برنامج الخدمات الصحية بغرض مواجهة كافة الحوادث التي قد تحدث في مدينة ينبع الصناعية، ورفع مستوى الاستعداد و التدخل السريع لاحتواء الموقف، إضافة إلى جاهزية الأفراد وتأمين الآليات والمعدات اللازمة، وتقييم قدرات الاستجابة والتدريب اللازم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنفاذ المهام.