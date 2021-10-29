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“باحث في الأمصال” يحذر: انتشار سريع لمتحور دلتا في الشتاء.. وهذه أسبابه (فيديو)

“باحث في الأمصال” يحذر: انتشار سريع لمتحور دلتا في الشتاء.. وهذه أسبابه (فيديو)
السلالة الجديدة من دلتا
http://almnatiq.net/?p=1056508
محررو المناطق:

قال الباحث في علوم الأمصال البكتيرية والفيروسية علي فطوم إن فصل الشتاء سيشهد إصابات أكبر بفيروس كورونا بسبب تجمع الأشخاص في الأماكن المغلقة.

وأشار الباحث خلال لقاءه مع قناة “العربية” إلى أن هذه الارتفاع في أعداد المصابين، سيكون نتيجة العلاقات والتصرفات الإنسانية، وعدم تمكن البشر من الخروج إلى الهواء الطلق.

وتابع الباحث أن العالم الآن يتحدث عن متحور دلتا وهو سريع الانتشار وذو كفاءة عالية، مقارنة مع السنة الماضية عندما كان الفيرس الأول أو المتحور ألفا الذي كان أقل خطورة بكثر مقارنة مع دلتا.

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