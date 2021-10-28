“فلكية جدة” عن انبعاثات الانفجار الشمسي: هناك فرصة لوصول جزء منها إلى الأرض 

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أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، مصير انبعاثات الانفجار الشمسي العظيم الذي وقع أمس الخميس، مؤكدة أن الجزء الكبير من انبعاثات الانفجار الشمسي العظيم الذي وقع، ليس في اتجاه مباشر نحو الأرض، وإن كان من المتوقع أن تتعرض الأرض لجزء منه.

قال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، عبر صفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، إن الصور الأولى من مرصد سوهو الفضائي كشفت أن الانفجار الشمسي الكبير الذي حدث أمس الخميس، عند الساعة (06:35) مساء بتوقيت مكة المكرمة، بلغت قوته (X1.0)، وقذف بالفعل انبعاث كتلي إكليلي (سحابة من الغاز المتأِّين) نحو الفضاء.

وتابع: لكن يبدو أن الجزء الأكبر من الانبعاث يندفع جنوب خط الشمس والأرض، بمعنى أنه ليس في اتجاه مباشر نحو كوكب الأرض، ومع ذلك، يعتقد أن هناك فرصة لوصول شيء منها إلى مجال الأرض المغناطيسي، موضيفًا أن وصول جزء من انبعاثات الانفجار الشمسي قد يتسبب في حدوث نشاط جيومغناطيسي مؤقت، وقد تظهر أضواء الشفق القطبي.