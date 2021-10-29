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هيئة الهلال الأحمر بالطائف ترفع جاهزيتها استعدادا لموسم الأمطار

هيئة الهلال الأحمر بالطائف ترفع جاهزيتها استعدادا لموسم الأمطار
http://almnatiq.net/?p=1056515
المناطق - مكة المكرمة:

أكمل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف رفع جاهزيته داخل المحافظة والمحافظات التابعة لها، تزامناً مع التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد حول التغييرات المناخية التي ستشهدها محافظة الطائف.

وأوضح مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عبدالله الحارثي بأن إدارة الإسعاف بالطائف أعلنت للمراكز الإسعافية خطة الطوارئ التي سيتم العمل بها عند حدوث طارئ لاقدر الله والرفع من جاهزيتها وإشعار جميع الموظفين بذلك واستدعائهم إذا دعت الحاجة.

وأهابت بالجميع اتباع التوجيهات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني وتوخي الحيطة والحذر في الطرق السريعة والتقيد بالسرعة المحددة واتخاذ الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار والابتعاد عن مجرى السيول والأودية حفاظاً على سلامة الجميع.

وتعمل الهيئة على مدار الساعة وتستقبل البلاغات الإسعافية في حدوث طارئ عن طريق الاتصال المباشر برقم الخدمة الإسعافية 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني.

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