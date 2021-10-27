هل لقاحات كورونا آمنة بالنسبة للأطفال؟.. أخصائية تجيب (فيديو)

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قالت اختصاصية طب الأطفال د. رانيا عياط الحويك، إن كل اللقاحات التي تأخذ موافقة فيما يخص الأطفال تخضع لدراسات وأبحاث علمية قبل التصريح بها، مشيرة إلى أنها آمنة تمامًا على صحة الأطفال.

وأضافت الحويك خلال مقابلة مع قناة “الحدث” أن اللقاح هو عبارة عن طريقة بسيطة لتدريب الجسم على محاربة المرض، وكل لقاح له تقنية مختلة.

وتابعت اختصاصية طب الأطفال أن لقاح فايزر الذي سيكون مصرح للأطفال عمر الـ 5 سنوات سيجعل المناعة عالية للأطفال وسيكون تأثيراته بسيطة عليهم.