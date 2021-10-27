احدث الأخبار

هل لقاحات كورونا آمنة بالنسبة للأطفال؟.. أخصائية تجيب (فيديو)
دولي
 هيئة الهلال الأحمر بالطائف ترفع جاهزيتها استعدادا لموسم الأمطار
محليات
 “فلكية جدة” عن انبعاثات الانفجار الشمسي: هناك فرصة لوصول جزء منها إلى الأرض 
أبرز المواد
 “باحث في الأمصال” يحذر: انتشار سريع لمتحور دلتا في الشتاء.. وهذه أسبابه (فيديو)
أبرز المواد
 إدارة الأمن الصناعي بينبع تنفّذ فرضية للتعامل مع تسرب المواد الخطرة
المناطق
 دراسة حديثة تصدم العالم.. التطعيم ضد كورونا لا يمنع انتقال عدوى الفيروس
أبرز المواد
 هطول أمطار متفرقة على محافظة الطائف
منطقة مكة المكرمة
 عبر “أبشر”.. 5 شروط لتجديد رخصة سير المركبات إلكترونيًّا
أبرز المواد
 بداية انتشار أمراض الحساسية.. “الحصيني” يحذر من أيام منزلة “السماك” ويوضِّح خصائصه
أبرز المواد
 غسل وتعقيم وتعطير “1500” سجادة بالمسجد الحرام أسبوعياً
أبرز المواد
 كلاسيكو الدوري.. الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة القمة بين الأهلي والهلال الليلة
أبرز المواد
 علق في الوحل منذ 72 مليون سنة.. العثور على “أتعس” الديناصورات حظًا
أبرز المواد
هل لقاحات كورونا آمنة بالنسبة للأطفال؟.. أخصائية تجيب (فيديو)

هل لقاحات كورونا آمنة بالنسبة للأطفال؟.. أخصائية تجيب (فيديو)

دولي
هيئة الهلال الأحمر بالطائف ترفع جاهزيتها استعدادا لموسم الأمطار

هيئة الهلال الأحمر بالطائف ترفع جاهزيتها استعدادا لموسم الأمطار

محليات
“فلكية جدة” عن انبعاثات الانفجار الشمسي: هناك فرصة لوصول جزء منها إلى الأرض 

“فلكية جدة” عن انبعاثات الانفجار الشمسي: هناك فرصة لوصول جزء منها إلى الأرض 

أبرز المواد
“باحث في الأمصال” يحذر: انتشار سريع لمتحور دلتا في الشتاء.. وهذه أسبابه (فيديو)

“باحث في الأمصال” يحذر: انتشار سريع لمتحور دلتا في الشتاء.. وهذه أسبابه (فيديو)

أبرز المواد

هل لقاحات كورونا آمنة بالنسبة للأطفال؟.. أخصائية تجيب (فيديو)

هل لقاحات كورونا آمنة بالنسبة للأطفال؟.. أخصائية تجيب (فيديو)
لقاحات كورونا للأطفال
http://almnatiq.net/?p=1056518
محررو المناطق

قالت اختصاصية طب الأطفال د. رانيا عياط الحويك، إن كل اللقاحات التي تأخذ موافقة فيما يخص الأطفال تخضع لدراسات وأبحاث علمية قبل التصريح بها، مشيرة إلى أنها آمنة تمامًا على صحة الأطفال.

وأضافت الحويك خلال مقابلة مع قناة “الحدث” أن اللقاح هو عبارة عن طريقة بسيطة لتدريب الجسم على محاربة المرض، وكل لقاح له تقنية مختلة.

وتابعت اختصاصية طب الأطفال أن لقاح فايزر الذي سيكون مصرح للأطفال عمر الـ 5 سنوات سيجعل المناعة عالية للأطفال وسيكون تأثيراته بسيطة عليهم.

روابط ذات صلة

رسميًا.. الولايات المتحدة تسمح بدخول المطعمين بلقاحي “سينوفارم” و”سينوفاك” في هذا الموعد

رسميًا.. الولايات المتحدة تسمح بدخول المطعمين بلقاحي “سينوفارم” و”سينوفاك” في هذا الموعد
لجنة الطوارئ الصحية الدولية تدعو للمزيد من البحوث لابتكار لقاحات الجيل الثاني ضد كورونا

لجنة الطوارئ الصحية الدولية تدعو للمزيد من البحوث لابتكار لقاحات الجيل الثاني ضد كورونا
الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة لمن هم فوق الـ18 عاما (فيديو)

الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة لمن هم فوق الـ18 عاما (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*