طريقة للاحتيال والسرقة.. مخاطر جديدة تواجه مستخدمي “واتسآب”

المناطق - وكالات:

كشف الخبير الروسي ورئيس قسم مكافحة الاحتيال في مركز أنظمة الأمان الروسية، أليكسي سيزوف، عن مخاطر جديدة قد تواجه مستخدمي تطبيق “واتسآب”.

وقال الخبير الروسي إن مستخدمي تطبيق “واتسآب” قد يكونوا عرضة وهدف للمحتالين، حيث تقوم منظمات وشبكات احتيالية التركيز على هذا التطبيق في طريقة للاحتيال والسرقة.

وأشار إلى أن هذه الشبكات تقوم من خلال استخدام التطبيق بانتحال شخصيات وشركات ومصارف، حيث تزوّر الصور والملفات الخاصة بها لإقناع المستخدمين بأنها حقيقية، وبالتالي يقع الكثير منهم ضحية هؤلاء.

يذكر أن التطبيق أطلق، في وقت سابق من هذا الشهر، تحديثا جديدا يتيح فيه اختيار المعلومات التي سيتم تخزينها في النسخة الاحتياطية بشكل مستقل.

ويمكن أن يشمل التخزين جميع الخيارات مثل الصور ومقاطع الصوت والفيديو والمستندات والملفات الأخرى.