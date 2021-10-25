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ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 189,98 ريال 

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 189,98 ريال 
أسعار الذهب في السعودية
http://almnatiq.net/?p=1056535
محررو المناطق:

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 في المملكة، ارتفاعًا محلوظًا خلال التعاملات الصباحية، وذلك بالتوازي مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 راتفاعًا نحو نحو 217,11 ريال (57,88 دولارا)، بينما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في الأسواق نحو 189,98 ريال (50,65 دولار)، وذلك مقارنة بسعر 189,76 ريال (50.59 دولار) أمس، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 162,84 ريال (43,41 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي بباكورة تعاملات اليوم الجمعة، فقد صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 126.65 ريال (33.76 دولار)، مقارنة بسعر 126.51 ريال (33.73 دولار) أمس.

زاد سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية مستهل تعاملات اليوم الجمعة، إلى نحو 6752 ريالا (1800 دولار)، كما صعد سعر الجنيه الذهب نحو 1520 ريالا (405,18 دولار).

تماسكت أسعار الذهب أعلى بقليل من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) أمس الخميس، بدعم من انخفاض العائد على السندات الأمريكية، في حين يركز المستثمرون على كيفية استجابة البنوك المركزية لضغوط ارتفاع الأسعار.

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