الأرصاد: أمطار رعدية على منطقتي مكة والباحة حتى الـ 7 مساءً

محررو المناطق:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل ( أضم، العرضيات، بني يزيد، ميسان ) حتى الساعة 7 مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة يشمل ( الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة، الباحة ، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن ) حتى الساعة 7 مساءً.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.