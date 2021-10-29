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عضو بمجلس النواب اللبناني يهدد جورج قرداحي ويطالبه بتقديم استقالته  

عضو بمجلس النواب اللبناني يهدد جورج قرداحي ويطالبه بتقديم استقالته  

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عضو بمجلس النواب اللبناني يهدد جورج قرداحي ويطالبه بتقديم استقالته  

عضو بمجلس النواب اللبناني يهدد جورج قرداحي ويطالبه بتقديم استقالته  
جورج قرداحي
http://almnatiq.net/?p=1056541
محررو المناطق ـ وكالات:

وجه النائب فيصل الصايغ عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، رسالة تحذير وتهديد إلي جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني، يطالبه فيها بتقديم استقالته على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن تحالف دعم الشرعية.

وقال “الصايغ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه هدد “قرداحي” بطرح الثقة فيه داخل مجلس النواب إن لم يبادر هو بالاستقالة، مضيفًا “سندرس إمكانية طرح الثقة بوزير الاعلام ​جورج قرداحي​ في مجلس النواب إن لم يَستقِل”.

وبرر عضو اللقاء الديمقراطي اللبناني موقفه من تصريحات قرداحي بقوله: “الوزير في كل دول العالم شخصيةٌ عامة يجب أن يحتفظ برأيه الشخصي لنفسه، لأنّ كل ما يصرّح به ينعكس على دولته وأبنائها”.

واعتبر الصايغ ما فعله قرداحي مسيئا لما قال إنها “هوية لبنان”، مؤكدا إضرارا بمصالح اللبنانيين بعد تلك التصريحات.
وتابع: “من هذا المنطلق أساء قرداحي لموقع وهوية لبنان وأضرّ بمصالح اللبنانيين وأخلّ بمسؤوليته الوظيفية”.
يشار إلى أن جورج قرداحي الذي تولى وزارة الإعلام اللبنانية، كان قد صرح قبيل توليه الوزارة بأن جماعة أنصار الله اليمنية “الحوثيين” تدافع عن نفسها، معتبرا التحالف السعودي ضدها اعتداء تقوم هي مقاومة مشروعة له.
وأثارت تصريحات الوزير اللبناني التي تم الكشف عنها منتصف الأسبوع الحالي ردود فعل خليجية غاضبة، حيث تم استدعاء السفراء اللبنانيين في عدة دول خليجية وابلاغهم اعتراض تلك الدول على هذه التصريحات، فيما خرج الرئيس اللبناني ميشال عون ليؤكد أن تصريحات قرداحي لا تمثل الدولة اللبنانية، وأنها صدرت عنه قبل توليه الوزارة.

 

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