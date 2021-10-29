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خشية الجوع والفقر.. عائلة أفغانية تبيع بناتها تحت حكم حركة طالبان

خشية الجوع والفقر.. عائلة أفغانية تبيع بناتها تحت حكم حركة طالبان

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خشية الجوع والفقر.. عائلة أفغانية تبيع بناتها تحت حكم حركة طالبان

خشية الجوع والفقر.. عائلة أفغانية تبيع بناتها تحت حكم حركة طالبان
http://almnatiq.net/?p=1056542
المناطق - وكالات:

باعت إحدى الأمهات في أفغانستان وتدعى، جول بيبي، طفلتها أشو البالغة 8 سنوات إلى رجل يبلغ 23 عامًا، كانت مدينة لعائلته بمبلغ من المال.

وأشارت الأم إلى أن الأمر مؤلم ولكنه الحل الوحيد للخروج من أزمة الديون التي ضربت العائلة.

وبحسب الوكالة الفرنسية فإن عائلتين قررتا بيع بنتيهما فريشتة 6 أعوام وشكرية عام ونصف العام، بنحو 3350 دولارًا مقابل الفتاة البكر و2800 دولار مقابل شقيقتها، وما إن يكتمل دفع المبلغين، سينبغي على الفتاتين توديع أهلهما ومخيم النازحين في قلعة نو عاصمة إقليم بادغيس؛ حيث لجأت العائلة المتحدرة من إقليم مجاور.

وأكدت أن نحو 15 عائلة نازحة اضطُرت لبيع بناتها الصغيرات مقابل مبالغ تتراوح بين 550 دولارًا وقرابة أربعة آلاف دولار للبقاء على قيد الحياة .

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