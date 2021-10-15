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دراسة حديثة: الرمان يساعد في السيطرة على أمراض القلب والسكري

دراسة حديثة: الرمان يساعد في السيطرة على أمراض القلب والسكري

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دراسة حديثة: الرمان يساعد في السيطرة على أمراض القلب والسكري

دراسة حديثة: الرمان يساعد في السيطرة على أمراض القلب والسكري
http://almnatiq.net/?p=1056548
المناطق - وكالات:

كشفت دراسة حديثة عن فوائد كبيرة للرمان في الحفاظ عى صحة القلب وسلامة الشرايين، مشيرة إلى أن النشاط المضاد للأكسدة للرمان أعلى بثلاث مرات من نشاط النبيذ الأحمر والشاي الأخضر.

وبحسب الدراسة فإن الرمان يفيد الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2، لأنه يقلل من مستويات علامات الالتهاب في الدم، ويزيد من مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (الكوليسترول الجيد)، ويتحد هذا النوع من الكوليسترول مع الكوليسترول “الضار” ويعيده إلى الكبد، ثم يزيله في الخارج.

ووجد الخبراء أن بعض المركبات الموجودة في الرمان، مثل بونيساجين وحمض الإيلاجيك، لها تأثيرات مضادة لمرض السكر، حيث أنها تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي والأضرار التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة مرض السكري من النوع 2.

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