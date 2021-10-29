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استشاري: النتيجة الإيجابية لمن لم  يحصل على اللقاح تعني حدوث إصابة سابقة

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استشاري: النتيجة الإيجابية لمن لم  يحصل على اللقاح تعني حدوث إصابة سابقة

استشاري: النتيجة الإيجابية لمن لم  يحصل على اللقاح تعني حدوث إصابة سابقة
http://almnatiq.net/?p=1056555
محررو المناطق:

أكد عبد الله بن مفرح عسيري استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة أنه لا يوجد علاقة بين نتائج فحص  كورونا في الدم وبين قوة المناعة وضعفها.

وقال عسيري عبر حسابه على موقع “تويتر” إن النتيجة الإيجابية لا تعني ان لديك مناعة، النتيجة السلبية لا تعني أنه ليس لديك مناعة، النتيجة السلبية لا تعني أن اللقاح الذي أخذته غير فعال.

وأضاف عسيري أن الشي الوحيد المؤكد هو أن النتيجة الإيجابية في شخص لم يحصل على اللقاح تعني حدوث إصابة سابقة.

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