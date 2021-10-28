احدث الأخبار

بسبب جلبه المياه لأسرته.. لحظة مقتل طفل يمني على يد مليشيا الحوثي بـ”عمران” (فيديو)
أبرز المواد
 خطيب المسجد الحرام: حقان واجبان على الإنسان لا ينفكان عنه حتى الممات (فيديو)
أبرز المواد
 استشاري: النتيجة الإيجابية لمن لم  يحصل على اللقاح تعني حدوث إصابة سابقة
أبرز المواد
 جامعة نجران ومركز الحوار الوطني يناقشان الاستعدادات لملتقى الإبداع الوطني
محليات
 طريقة للاحتيال والسرقة.. مخاطر جديدة تواجه مستخدمي “واتسآب”
أبرز المواد
 دراسة حديثة: الرمان يساعد في السيطرة على أمراض القلب والسكري
أبرز المواد
 خشية الجوع والفقر.. عائلة أفغانية تبيع بناتها تحت حكم حركة طالبان
أبرز المواد
 عضو بمجلس النواب اللبناني يهدد جورج قرداحي ويطالبه بتقديم استقالته  
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية على منطقتي مكة والباحة حتى الـ 7 مساءً
منطقة مكة المكرمة
 ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 189,98 ريال 
أبرز المواد
 محافظ الخرج يدشن المقر الجديد لفرع جمعية تعلم بمدينة السيح
منطقة الرياض
 مباراة الباطن والرائد بالدوري.. الموعد والتشكيل المتوقع للفريقين
الرياضة
بسبب جلبه المياه لأسرته.. لحظة مقتل طفل يمني على يد مليشيا الحوثي بـ”عمران” (فيديو)

بسبب جلبه المياه لأسرته.. لحظة مقتل طفل يمني على يد مليشيا الحوثي بـ”عمران” (فيديو)

أبرز المواد
خطيب المسجد الحرام: حقان واجبان على الإنسان لا ينفكان عنه حتى الممات (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: حقان واجبان على الإنسان لا ينفكان عنه حتى الممات (فيديو)

أبرز المواد
استشاري: النتيجة الإيجابية لمن لم  يحصل على اللقاح تعني حدوث إصابة سابقة

استشاري: النتيجة الإيجابية لمن لم  يحصل على اللقاح تعني حدوث إصابة سابقة

أبرز المواد
جامعة نجران ومركز الحوار الوطني يناقشان الاستعدادات لملتقى الإبداع الوطني

جامعة نجران ومركز الحوار الوطني يناقشان الاستعدادات لملتقى الإبداع الوطني

محليات

بسبب جلبه المياه لأسرته.. لحظة مقتل طفل يمني على يد مليشيا الحوثي بـ”عمران” (فيديو)

بسبب جلبه المياه لأسرته.. لحظة مقتل طفل يمني على يد مليشيا الحوثي بـ”عمران” (فيديو)
قتل طفل في محافظة عمران
http://almnatiq.net/?p=1056557
المناطق ـ وكالات:

قتل طفل في محافظة عمران شمالي صنعاء حاول جلب ماء لأسرته من بئر انتزعته المليشيا من القبائل وخصصته لعبدالملك الحوثي.

ونشرت قناة “العربية” مقطع فيديو يوثق لحظة قتل طفلًا يمنيا في محافظة عمران بتهمة جلب مياه الشرب لعائلته على يد قيادي حوثي.

وقال مصادر إن عناصر القيادي الحوثي علي زايد الصباري قائد اللواء 310 حوثي في المحافظة قتلوا الطفل عبدالله صالح علي دبلان أبو شوصاء 8 سنوات بمنطقة وادي مور بمديرية العشة بمحافظة عمران.
وكان قد انتزعت المليشيا الحوثي الإرهابية مياه وادي مور العشة بعمران، بسبب خلافات قبلية بين العصيمات وسفيان.

 

روابط ذات صلة

ارتفاع الضحايا لـ 12 مدنيًا.. قصف حوثي لمنزل زعيم قبلي بمأرب

ارتفاع الضحايا لـ 12 مدنيًا.. قصف حوثي لمنزل زعيم قبلي بمأرب
ناشطة يمنية ترد على “قرداحي”: عليك الاعتذار لليمنيين أولًا (فيديو)

ناشطة يمنية ترد على “قرداحي”: عليك الاعتذار لليمنيين أولًا (فيديو)
مقتل وإصابة 300 مدنيًا.. تقرير حقوقي يكشف جرائم ميليشيا الحوثي في “مأرب”

مقتل وإصابة 300 مدنيًا.. تقرير حقوقي يكشف جرائم ميليشيا الحوثي في “مأرب”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*