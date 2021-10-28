بسبب جلبه المياه لأسرته.. لحظة مقتل طفل يمني على يد مليشيا الحوثي بـ”عمران” (فيديو)

قتل طفل في محافظة عمران شمالي صنعاء حاول جلب ماء لأسرته من بئر انتزعته المليشيا من القبائل وخصصته لعبدالملك الحوثي.

ونشرت قناة “العربية” مقطع فيديو يوثق لحظة قتل طفلًا يمنيا في محافظة عمران بتهمة جلب مياه الشرب لعائلته على يد قيادي حوثي.

وقال مصادر إن عناصر القيادي الحوثي علي زايد الصباري قائد اللواء 310 حوثي في المحافظة قتلوا الطفل عبدالله صالح علي دبلان أبو شوصاء 8 سنوات بمنطقة وادي مور بمديرية العشة بمحافظة عمران.

وكان قد انتزعت المليشيا الحوثي الإرهابية مياه وادي مور العشة بعمران، بسبب خلافات قبلية بين العصيمات وسفيان.