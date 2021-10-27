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جامعة نجران ومركز الحوار الوطني يناقشان الاستعدادات لملتقى الإبداع الوطني

جامعة نجران ومركز الحوار الوطني يناقشان الاستعدادات لملتقى الإبداع الوطني

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جامعة نجران ومركز الحوار الوطني يناقشان الاستعدادات لملتقى الإبداع الوطني

جامعة نجران ومركز الحوار الوطني يناقشان الاستعدادات لملتقى الإبداع الوطني
جامعة نجران
http://almnatiq.net/?p=1056561
المناطق ـ نجران:

التقى رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري في مكتبه بمقر الجامعة أمس، مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة، المنسق العام للشراكة الخماسية لملتقى الإبداع الوطني، راشد آل منجم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة استعداد الجامعة لاستضافة الملتقى، الذي سينطلق في 20 ديسمبر 2021م الذي تنفذه جائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي، بالشراكة مع جامعة وتعليم نجران، ومركز الحوار الوطني بنجران، ومجلس شباب المنطقة.

واستعرض آل منجم جهود الجهات المشاركة في إقامة الملتقى، ومدى جاهزية تلك الجهات في تحقيق أهداف الملتقى.

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