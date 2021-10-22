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خطيب المسجد الحرام: حقان واجبان على الإنسان لا ينفكان عنه حتى الممات (فيديو)

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خطيب المسجد الحرام: حقان واجبان على الإنسان لا ينفكان عنه حتى الممات (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: حقان واجبان على الإنسان لا ينفكان عنه حتى الممات (فيديو)
خطيب المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1056563
محررو المناطق:

قال خطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله الجهني، إن ما يجب على الإنسان في هذ الحياة الدنيا من الحقوق حقان عظيمان أساسيان لا ينفكان عنه طول عمره وحتى مماته، وهما من مقابلة الإحسان بالإحسان والمعروف بالمعروف.

وأضاف الشيخ عبدالله الجهني أن الحق الأول على الإنسان هو حق خالقه ورازقه سبحانه وتعالى، فقد أوجده من العدم وخلقه فأحسن خلقه وسخر له ما في السموات والأرض فوجب على العبد توحيد الخالق بالعبادة دون ما سواه، والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام.

وأشار خطيب المسجد الحرام  إلى أن الحق الثاني حق الوالدين، فغير خاف على العاقل بعد لزوم حق المنعم عليه، لزوم حق الوالدين عليه.

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