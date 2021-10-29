البيع مباشرة بدون وكيل.. أنباء عن السماح لشركات السيارات الأم بفتح مقار لها بالمملكة 

محررو المناطق:

تداول عدد من رودا مواقع التواصل أنباء حول السماح لشركات السيارات الأم بفتح مقار لها في المملكة والبيع مباشرة بدون وكيل.

وقال فيصل بن راكان بن حثلين، عبر حسابه على “تويتر”، إن هناك أنباء عن السماح لشركات السيارات الأم بفتح مقار لها في السعودية والبيع مباشرة بدون وكيل.

أخبار عن الغاء وكيل أي شركة سيارات في السعودية وقدوم الشركات الام للسعودية والبيع مباشر بدون وكيل ، — فيصل بن راكان بن حثلين (@faisal_rakan_) October 28, 2021

وحظيت تغريدة بن حثلين، حول السماح لشركات السيارات الأم بفتح مقار لها في المملكة، على تفاعل كبير عبر موقع تويتر.

ولم يصدر حتى الآن بياناً أو قراراً رسمياً حول هذا الموضوع، إلا أن عدد من المغردين تفاعلوا مع التغريدة مشيرين إلى أن هناك ارتفاع كبير في أسعار السيارات بسبب الوكالات، وقد يتعدى هذا الارتفاع 150% من سعر السيارة.