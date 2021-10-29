خرجت للبقالة ولم تعد.. والد مفقودة حي الفيصلية يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل اختفائها

محررو المناطق:

كشف والد الطفلة المفقودة بحي الفيصلية في الرياض، فاطمة عبد العزيز، عن تفاصيل احتفاء ابنته مشيرًا إلى أنها خرجت لشراء البقالة ولم تعد حتى الآن.

وأضاف والد الطفلة في تصريحات صحفية أنه كان في العمل عند اختفاء ابنته، حيث خرجت أول أمس الأربعاء بعد أن استأذنت شقيقتها الكبرى لشراء البقالة ولم تعد حتى الآن.

وأوضح أن ابنته لم تصل إلى محل البقالة عقب خروجها من البيت، مؤكدا أنه قدم بلاغًا بالبحث عنها في شرطة الشمالية.

وتابع والد الطفلة أن ابنته يتيمة الأم وليست مريضة نفسية، موضحًا أنه يبلغ طولها 150 سم ووزنها 42 كجم، وأن جوالها ليس به شريحة.

وفقدت فتاة تدعى ” فاطمة عبدالعزيز ” في حي الفيصلية 3 في مدينة جدة بالقرب من العزيز مول، الأربعاء الموافق 27 أكتوبر، في تمام الساعة 6 المغرب، بعدما طلبت منها أسرتها الذهاب إلى البقالة لشراء أغراض ولكنها اختفت قبل أن تصل إلى البقالة .

الفتاة فاطمة عبد العزيز تبلغ من العمر 13 عاماً، واختطفت من الحي الذي تسكنه أثناء خروجها للبقالة لشراء أغراض، وبشرتها حنطية وشعرها قصير وكانت ترتدي بجامة فوقها عباءة وتحمل شنطة سوداء صغيرة .