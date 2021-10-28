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المتهم أشعل النار بإحدى المركبات.. إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 961 ألف حبة “كبتاغون” إلى المملكة

المتهم أشعل النار بإحدى المركبات.. إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 961 ألف حبة “كبتاغون” إلى المملكة

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المتهم أشعل النار بإحدى المركبات.. إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 961 ألف حبة “كبتاغون” إلى المملكة

المتهم أشعل النار بإحدى المركبات.. إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 961 ألف حبة “كبتاغون” إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=1056580
محررو المناطق:

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الخفجي من إحباط 3 محاولات لتهريب 961,471 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في مركبات قَدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية التفتيش لإحدى المركبات قام المُهرب قائد المركبة بإشعال النار بمركبته سعيًا منه لطمس المضبوطات التي بداخلها، وبعد إخماد الحريق جرى استكمال تفتيش المركبة وعُثر على 208.092 حبة كبتاجون كانت مُخبأة في أجزاء متفرقة من المركبة.
كما بينت الهيئة بأنها تمكنت في محاولة أخرى من كشف وإحباط 346,812 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة لللملكة عبر المنفذ، وذلك بإخفائها داخل الإطار الاحتياطي للمركبة.
وفي المحاولة الثالثة أضافت الهيئة أنه قدمت للمنفذ مركبة يقودها أحد المسافرين وبرفقته عائلته، وبتفتيشها عُثر على 406,567 حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في خزان الوقود الخاص بالمركبة وأسفل أرضية المركبة من الداخل.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، داعيةً في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلا

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