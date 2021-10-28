أمير منطقة عسير يطلق أعمال حملة “مكارم الأخلاق”

المناطق - عسير:

أطلق الأمير تركي بن طلال-أمير منطقة عسير، أعمال حملة “مكارم الأخلاق” التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة، وذلك بحضور مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، بمركز الشعف التابع لإمارة منطقة عسير .

وأكد الأمير تركي بن طلال أهمية موضوع الحملة ومكانة الأخلاق في الشريعة الإسلامية، وضرورة دعمها لتحقق الأهداف المنشودة.

وتتضمن الحملة عددًا من البرامج التوعوية والتوجيهية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة مع إبراز جهود المملكة في تعزيز المكارم، والقيم، والآداب، والسلوك، من خلال رسائل تُبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية .

بدوره قدم مدير فرع الهيئة شكره، وتقديره لسمو أمير منطقة عسير، على دعمه المستمر، وما استمع إليه من توجيهات والتي سيكون لها الأثر البالغ للارتقاء بالعمل .