أمانة الرياض: 3 خطوات متسارعة جعلت العاصمة ثالث أذكى مدينة في مجموعة العشرين والـ30 عالميًا

محررو المناطق:

أكدت أمانة منطقة الرياض أن هناك خطوات متسارعة جعلت مدينة الرياض ثالث أذكى مدينة في مجموعة العشرين والـ30 عالميًا.

وأضافت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن أبرز المبادرات الذكية التي أطلقتها الأمانة مبادرة رمز الاستجابة السريعة على واجهات المحلات التجارية، اللوحات الإعلانية الرقمية في الطرق والجسور والأنفاق، اللوحات التفاعلية على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز.

واحتلت مدينة الرياض المرتبة الثالثة بين عواصم مجموعة العشرين والثلاثين على المستوى العالمي، ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2021، حيث قفزت 23 مرتبة عن العام الماضي، محققة تقدما مميزا ونوعيا، ومتجاوزةً مدناً عريقة مثل لوس أنجليس ومدريد وهونغ كونغ وباريس.

ويعد هذا التقدم الملحوظ الذي أحرزته مدينة الرياض هو ثاني أكبر تقدم بين دول مجموعة العشرين بعد العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وثالث أكبر تقدم عالمي، نتيجة التحسنات الكبيرة التي شهدتها العاصمة السعودية في 34 مؤشراً بجميع المجالات.