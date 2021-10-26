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شملت أفراد ومنشآت.. 50 ألف ريال غرامات على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان

شملت أفراد ومنشآت.. 50 ألف ريال غرامات على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان
http://almnatiq.net/?p=1056607
محررو المناطق:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فرض غرامات مالية بلغت قيمتها 50 ألف ريال على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان شملت أفراد ومنشآت.

وأضافت الوزارة خلال “انفوجراف” نشرته عبر حسابها على موقع “تويتر” أن المخالفات شملت تعذيب الحيوانات، عدم توفير الغذاء وعدم علاج الحيوان المريض، عدم توفير أرضية مناسبة ومكان ملائم، عرض وبيع حيوانات مريضة ورضيعة قبل سن الفطام.

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