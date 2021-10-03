طبيب: الرضيع حتى 6 أشهر يجب أن لا يشرب الماء.. وهذا هو السن المناسب (فيديو)

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أكد الدكتور محمد الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك بجامعة طيبة، أن الطفل الرضيع حتى 6 أشهر يجب أن لا يشرب الماء، مشيرًا إلى أن هذه المعلومة صادمة للبعض.

وأضاف الأحمدي خلال لقاء تلفزيوني أن الطفل معتمد على “الرضاعة الطبيعية”، موضحًا أن حليب الأم 87 % منه ماء، والدراسات العلمية أثبتت ذلك.

وتابع أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك بجامعة طيبة، أنه بعد مرور الـ 6 أشهر الأولى يقدم له الأكل الجاف بالتدريج ويتم البدء في تقديم الماء له .