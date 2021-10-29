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سفير فرنسا بالمملكة بعد زيارته صحراء العلا: “نزهة خارج الزمان” (صور)

سفير فرنسا بالمملكة بعد زيارته صحراء العلا: “نزهة خارج الزمان” (صور)

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سفير فرنسا بالمملكة بعد زيارته صحراء العلا: “نزهة خارج الزمان” (صور)

سفير فرنسا بالمملكة بعد زيارته صحراء العلا: “نزهة خارج الزمان” (صور)
سفير فرنسا
http://almnatiq.net/?p=1056625
محررو المناطق:

قام زار لودوفيك بويّ، سفير فرنسا لدى المملكة، صباح اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لزيارة صحراء العلا وأخاديد ها.
وقال سفير فرنسا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، “مسار رائع صباح اليوم في صحراء العلا وأخاديد ها.. بين الرياضة والاسترخاء، نزهة خارج الزمان في صحرة من أجمل صحاري العالم”.

 

 

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