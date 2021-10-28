أمير عسير يقلد مساعد مدير الدفاع المدني وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق رتبهما الجديدة

محررو المناطق:

قلد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال مساعد مدير الدفاع المدني بعسير اللواء د.خالد بن مريشد العتيبي، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق العميد محمد بن عبيد الدوسري، رتبهما الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما.

وتمنى أمير منطقة عسير لهما التوفيق فيما يخدم تطلعات القيادة، وطمأنينة المواطنين والمقيمين.

وكان أمير منطقة عسير قد أطلق، أعمال حملة “مكارم الأخلاق” التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة، وذلك بحضور مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، بمركز الشعف التابع لإمارة منطقة عسير .