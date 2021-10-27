“توكلنا” يكشف خطوات إلغاء تصريح العمرة وشروط إصداره

كشف تطبيق “توكلنا”، اليوم الجمعة عن خطوات إلغاء تصريح العمرة وشروط إصداره.
وقال الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي تطبيق توكلنا عبر موقع “تويتر”: “لإلغاء تصريح العمرة، من الخدمات، الوصول إلى خدمات الحج والعمرة، يتم اختيار التصاريح، الضغط على تصريح ليتم عرض بياناته ومن ثم الضغط على إلغاء التصريح”.
وأضاف الحساب : “شروط إصدار تصريح اعتمرنا عن طريق توكلنا تتمثل في ١-الحالة الصحية لابد أن يكون محصّن جرعتين ، 2- العمر 12 فأعلى، 3- أن يكون موجودًا داخل المملكة”.
جاء ذلك ذلك راد على استفسار أحد المستفيدين عن كيفية إلغاء تصريح عمرة بسبب ظرف طارئ .
مرحبا بك عزيزي، لإلغاء تصريح العمرة، من "الخدمات" الوصول الى "خدمات الحج والعمرة" يتم اختيار "التصاريح" الضغط على تصريح ليتم عرض بياناته ومن ثم الضغط على الغاء التصريح ، نتشرف بخدمتكم
— تطبيق توكلنا – خدمة المستفيدين (@Tawakkalna_care) October 29, 2021
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