“توكلنا” يكشف خطوات إلغاء تصريح العمرة وشروط إصداره

محررو المناطق:

كشف تطبيق “توكلنا”، اليوم الجمعة عن خطوات إلغاء تصريح العمرة وشروط إصداره.

وقال الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي تطبيق توكلنا عبر موقع “تويتر”: “لإلغاء تصريح العمرة، من الخدمات، الوصول إلى خدمات الحج والعمرة، يتم اختيار التصاريح، الضغط على تصريح ليتم عرض بياناته ومن ثم الضغط على إلغاء التصريح”.

وأضاف الحساب : “شروط إصدار تصريح اعتمرنا عن طريق توكلنا تتمثل في ١-الحالة الصحية لابد أن يكون محصّن جرعتين ، 2- العمر 12 فأعلى، 3- أن يكون موجودًا داخل المملكة”.

جاء ذلك ذلك راد على استفسار أحد المستفيدين عن كيفية إلغاء تصريح عمرة بسبب ظرف طارئ .