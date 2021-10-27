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“توكلنا” يكشف خطوات إلغاء تصريح العمرة وشروط إصداره

“توكلنا” يكشف خطوات إلغاء تصريح العمرة وشروط إصداره
http://almnatiq.net/?p=1056646
محررو المناطق:

كشف  تطبيق “توكلنا”، اليوم الجمعة عن خطوات إلغاء تصريح العمرة وشروط إصداره.

وقال الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي تطبيق توكلنا عبر موقع “تويتر”: “لإلغاء تصريح العمرة، من الخدمات، الوصول إلى خدمات الحج والعمرة، يتم اختيار التصاريح، الضغط على تصريح ليتم عرض بياناته ومن ثم الضغط على إلغاء التصريح”.

وأضاف الحساب : “شروط إصدار تصريح اعتمرنا عن طريق توكلنا تتمثل في ١-الحالة الصحية لابد أن يكون محصّن جرعتين ، 2- العمر 12 فأعلى، 3- أن يكون موجودًا داخل المملكة”.

جاء ذلك ذلك راد على  استفسار أحد المستفيدين عن كيفية إلغاء تصريح عمرة بسبب ظرف طارئ .

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