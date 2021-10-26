غدًا.. أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل تحدي كاوست “تشكيل مستقبل الإعلام”

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يرعى أمير منطقة الرياض بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، مساء غدًا السبت 30 أكتوبر، الحفل الخاص بمناسبة تحدي كاوست “تشكيل مستقبل الإعلام”، الذي تنفذه جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالمشاركة مع منتدى أسبار الدولي، وذلك في فندق فور سيزونز بالرياض، بحضور عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة وكبار الشخصيات والإعلاميين.

ومن المقرر أن يشتمل الحفل على العديد من الفقرات تبدأ بجولة لسموه في أروقة المعرض المصاحب، ثم يبدأ الحفل الخطابي بعزف السلام الملكي، ‏ثم آيات من الذكر الحكيم، تليها كلمة د. نجاح عشري النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة كاوست للتقدم الوطني الإستراتيجي، ثم كلمة د. فهد العرابي الحارثي رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي، تليها كلمة د. توني تشان رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

كما تتضمن فعاليات الحفل إعلان أسماء الفائزين لتكريمهم من قبل سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة وتسليمهم الجوائز، إضافة إلى تكريم الشركاء والرعاة الإستراتيجيين، يليه تكريم الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود من قبل منظمي الفعالية.

وسيصاحب الحفل ‏إقامة معرض سيتم خلاله تسليط الضوء على أحدث البحوث والأفكار والمفاهيم التي تهتم بالفضول المعرفي والطموح، وتطوير الحلول المبتكرة والطموحة التي تساهم في مواجهة التحديات التي تعايشها مختلف القطاعات، إضافة إلى تحفيز الأفكار القادرة على دعم النمو الاقتصادي في المملكة عبر المعرفة.

وكان تحدي كاوست “تشكيل مستقبل الإعلام”، شهد منذ انطلاق فعالياته، مشاركة أكثر من 700 من المبدعين والمبتكرين من 37 دولة من مختلف أنحاء العالم، خضعت أعمالهم للتقييم من قبل لجنة تحكيم مكونة من ٢٨ شخصية علمية من داخل المملكة وخارجها، وقد أسفرت أعمال اللجنة عن اختيار 15 منهم للتصفيات قبل النهائية، ليتم في المرحلة الختامية اختيار ثلاثة منهم، بعدما نجحوا في تقديم مجموعة من الأفكار والحلول الإعلامية الإبداعية، التي يتوقع تحويلها إلى مشاريع استثمارية كبيرة ستتبناها مؤسسات متخصصة بتقديم الدعم والتوجيه منها: “فيسبوك و”جوجل” و”مايكروسوفت” وغيرها.