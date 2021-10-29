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“العصيمي” عن جورج قرداحي: طالبت بوضعه في قائمة سوداء لأعداء المملكة منذ 4 سنوات

“العصيمي” عن جورج قرداحي: طالبت بوضعه في قائمة سوداء لأعداء المملكة منذ 4 سنوات
http://almnatiq.net/?p=1056656
محررو المناطق:

قال الكاتب محمد العصيمي، إنه حذر منذ 4 سنوات من جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني، وطالب بوضعه ضمن قائمة سوداء لأعداء المملكة من الإعلاميين العرب.

وأضاف “العصيمي” في تصريحات متلفزة:”لن ترضى عنك عرب الشمال حتى تتبع ملتهم، وملتهم هي أن تكرمهم “بزكائب” الأموال لكي يظلوا في صفك، وإذا انقطعت الأموال انصرفوا عنك إلى دولة آخرى، وأجندة آخرى”.

واستكمل حديثه قائلًا: “إيران تدفع لهم لمهاجمة المملكة، اقترح عمل قائمة سوداء على المستوى الشعبي، للإعلاميين العرب، الذي كبرت أكتافهم وتضخمت أرصدتهم عندنا ثم انقلبوا علينا، في الوقت الذي كنا ننتظر أن يكونوا عوناً لنا”، مضيفًا أن من هذه الأسماء،”الهاشمي الحامدي، حافظ الميرازي، جورج قرداحي، عبدالباري عطوان”.

يشار إلى أن جورج قرداحي الذي تولى وزارة الإعلام اللبنانية، كان قد صرح قبيل توليه الوزارة بأن جماعة الحوثي الإرهابية تدافع عن نفسها، معتبرًا تحالف دعم الشرعية ضدها اعتداء تقوم هي مقاومة مشروعة له.

وأثارت تصريحات الوزير اللبناني التي تم الكشف عنها منتصف الأسبوع الحالي ردود فعل خليجية غاضبة، حيث تم استدعاء السفراء اللبنانيين في عدة دول خليجية وابلاغهم اعتراض تلك الدول على هذه التصريحات، فيما خرج الرئيس اللبناني ميشال عون ليؤكد أن تصريحات قرداحي لا تمثل الدولة اللبنانية، وأنها صدرت عنه قبل توليه الوزارة.

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