  الكاتب هاني الظاهري يفتح النار على “قرداحي” ويستخدم عبارة لبنانية شهيرة لوصفه

محررو المناطق

اتهم المستشار الإعلامي والكاتب “هاني الظاهري”، وزير الإعلام اللبناني “جورج قرداحي” بأنه عميل للمشروع الإيراني، موضحاً أنه لولا كونه على هذ المنهج ما وصل إلى منصبه الحالي.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج” MBC في أسبوع”، أن الجميع يعلم الآن أن لبنان تحت الاحتلال الإيراني، فلا سيادة حقيقة للبنان اليوم، حيث يحكمها حزب الله التابع لطهران.

وتابع قائلا: “لم يحصل “قرداحي” على منصبه كوزير إعلام في لبنان إلا بما يسميه إخواننا اللبنانيون تقبيل صرماية السيد”، مضيفاً أنه ليس سيداً بل هو ذنباً للمشروع الإيراني الإرهابي فى المنطقة.