المشرف العام على كليات الشرق العربي: تركت وظيفة تمثل 5 أضعاف راتبي بالجامعة لهذا السبب (فيديو)

محررو المناطق

كشف المشرف العام على كليات الشرق العربي الدكتور عبدالله الفيصل، عن أسباب تركه لوظيفة كان سيتقاضى فيها راتباً أعلى بخمسة أضعاف راتبه في الجامعة.

وأوضح في لقاء مع برنامج” ألف ميل” على “القناة السعودية “، أن السبب وراء ذلك هو عشقه للعمل الأكاديمي، مبيناً أن هذه الوظيفة التي كانت معروضة عليه هي نائب للمدير العام بالبنك البريطاني، مع انطلاق مرحلة السعودة.

ولفت إلى أنه عندما اكتشف أن المسؤول الأول في البنك لم يكن سعودياً رفض هذه الوظيفة، لأنها لن تحقق غايته، ورفضها وفضل العمل بالجامعة.