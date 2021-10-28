هل يمكن تحويل تأشيرة “الذهاب والعودة” لعامل بالخارج لـ”خروج نهائي”.. “الجوازات” ترد

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن مدى إمكانية تحويل تأشيرة “الخروج والعودة” للعامل المتواجد خارج المملكة إلى “خروج نهائي”.
واستفسر أحد الأشخاص من الجوازات عن مدى السماح له بتحويل تأشيرة “الخروج والعودة” الخاصة لعامل إلى “خروج نهائي”.
وأوضحت الجوازات، أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى تأشيرة خروج نهائي والمُستفيد خارج المملكة.
إذا كان العامل المنزلي خارج المملكة العربية السعودية بتأشيرة خروج وعودة ، فهل يستطيع كفيله ، بموافقة متبادلة ، تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي؟
— Arman Ali (@ArmanChoudhary0) October 29, 2021
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