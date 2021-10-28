هل يمكن تحويل تأشيرة “الذهاب والعودة” لعامل بالخارج لـ”خروج نهائي”.. “الجوازات” ترد

محررو المناطق

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن مدى إمكانية تحويل تأشيرة “الخروج والعودة” للعامل المتواجد خارج المملكة إلى “خروج نهائي”.

واستفسر أحد الأشخاص من الجوازات عن مدى السماح له بتحويل تأشيرة “الخروج والعودة” الخاصة لعامل إلى “خروج نهائي”.

وأوضحت الجوازات، أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى تأشيرة خروج نهائي والمُستفيد خارج المملكة.