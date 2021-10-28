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كاشفا عن الأسباب.. استشاري: 20% من كبار السن بالمملكة مصابين بأمراض القلب (فيديو)

كاشفا عن الأسباب.. استشاري: 20% من كبار السن بالمملكة مصابين بأمراض القلب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1056683
محررو المناطق

كشف استشاري جراحة القلب والصدر، الدكتور غنام الدوسري، عن تسجيل المملكة نسب عالية في مرضى القلب خاصة بفئة كبار السن.

وقال الدوسري في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن 15 إلى 20٪ من كبار السن في المملكة مصابين بأمراض القلب.

ولفت إلى أن تلك النسب المرتفعة ترتبط بشكل مباشر بمرض السكري وتقدم السن، وكذلك النظام الغذائي.

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