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الميلشيا خطفتني والتحالف ساعدني.. ناشطة يمنية تكشف عن جرائم الحوثي بحق المدنيين (فيديو)

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الميلشيا خطفتني والتحالف ساعدني.. ناشطة يمنية تكشف عن جرائم الحوثي بحق المدنيين (فيديو)

الميلشيا خطفتني والتحالف ساعدني.. ناشطة يمنية تكشف عن جرائم الحوثي بحق المدنيين (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1056684
محررو المناطق

كشفت الناشطة اليمنية سميرة الحوري، عن أساليب التعذيب والقمع التي تمارسها ميلشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

 وأكدت خلال لقاء على قناة “إم-بي –سى”: “لو قمنا بجمع أرشيف جرائم الحوثي في اليمن بحق اليمنيين سترقي لجرائم حرب، وخاصة في تعذيب النساء حيث قام بخطف وتشريد الفتيات خارج وطنهم.

 وأشارت إلى أن جرائم الحوثي طالت كل شيء النساء والأطفال والرجال، لافتة إلى أنها تعرضت للاختطاف لمدة 3 شهور، وأن التحالف العربي قام بمساعدتها وتأمينها في المملكة.

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