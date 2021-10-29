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حكم إماراتي يُدير نهائي أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج ستيلرز

حكم إماراتي يُدير نهائي أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج ستيلرز

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حكم إماراتي يُدير نهائي أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج ستيلرز

حكم إماراتي يُدير نهائي أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج ستيلرز
http://almnatiq.net/?p=1056690
محررو المناطق

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين طاقم حكام دولي إماراتي لإدارة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويدير الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن، المباراة التي ستجمع فريقي الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وذلك يوم 23 نوفمبر القادم في العاصمة الرياض.

ويتضمن طاقم التحكيم في المباراة محمد أحمد يوسف (مساعد أول)، وحسن عبدالله المهري (مساعد ثانِ)، وعادل علي النقبي (حكم رابع)، وأحمد سعيد الراشدي (حكم خامس)، وعمار علي الجنيبي (حكم فيديو) وعمر محمد آل علي (حكم فيديو مساعد).

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