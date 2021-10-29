احدث الأخبار

ولي العهد: ترشح المملكة لاستضافة “إكسبو 2030” يمثل تحدياً مهماً لنا
أبرز المواد
 تنبيه بأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 ضبط 31 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق
أبرز المواد
 مواطنة تحول باص والدها المتهالك إلى مقطورة فاخرة (فيديو)
أبرز المواد
 استشاري ينصح بالابتعاد عن هذا الوقت لعقد اجتماعات العمل
أبرز المواد
 ولي العهد يعلن تقدم المملكة بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030
أبرز المواد
 بعد إعلان ولي العهد عن تأسيس برنامج إقليمي لها.. مختص يكشف كيف تتم عملية الاستمطار (فيديو) 
أبرز المواد
 بدء التطبيق الإلزامي لنظام حجز مواعيد الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي
أبرز المواد
 بدون ضرائب.. تعرّف على المزايا الممنوحة للشركات الأجنبية بالمملكة
أبرز المواد
 كاشفا عن الأسباب.. استشاري: 20% من كبار السن بالمملكة مصابين بأمراض القلب (فيديو)
أبرز المواد
 الميلشيا خطفتني والتحالف ساعدني.. ناشطة يمنية تكشف عن جرائم الحوثي بحق المدنيين (فيديو)
أبرز المواد
 حكم إماراتي يُدير نهائي أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج ستيلرز
أبرز المواد
ولي العهد: ترشح المملكة لاستضافة “إكسبو 2030” يمثل تحدياً مهماً لنا

ولي العهد: ترشح المملكة لاستضافة “إكسبو 2030” يمثل تحدياً مهماً لنا

أبرز المواد
تنبيه بأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

تنبيه بأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

أبرز المواد
ضبط 31 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق

ضبط 31 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق

أبرز المواد
مواطنة تحول باص والدها المتهالك إلى مقطورة فاخرة (فيديو)

مواطنة تحول باص والدها المتهالك إلى مقطورة فاخرة (فيديو)

أبرز المواد

بعد إعلان ولي العهد عن تأسيس برنامج إقليمي لها.. مختص يكشف كيف تتم عملية الاستمطار (فيديو) 

بعد إعلان ولي العهد عن تأسيس برنامج إقليمي لها.. مختص يكشف كيف تتم عملية الاستمطار (فيديو) 
http://almnatiq.net/?p=1056715
محررو المناطق

كشف ياسر الخلاف، مدير عام إدارة البحث والتطوير والابتكار بالمركز الوطني للأرصاد، كيفية حدوث عملية الاستمطار.

وأكد “الخلاف “أن تقنية الاستمطار من تقنيات تحسين الطقس، حيث يرش بعض المواد العضوية كالأملاح الصديقة للبيئة مثل ملح الطعام وذلك سيكون له آثار إيجابية في زيادة الرقعة الخضراء بسبب زيادة هطول الأمطار.

وفي وقت سابق، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس برنامج إقليمي لاستمطار السحب، وجاء ذلك علي هامش افتتاحه أعمال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم.

روابط ذات صلة

ولي العهد: ترشح المملكة لاستضافة “إكسبو 2030” يمثل تحدياً مهماً لنا

ولي العهد: ترشح المملكة لاستضافة “إكسبو 2030” يمثل تحدياً مهماً لنا
بدون ضرائب.. تعرّف على المزايا الممنوحة للشركات الأجنبية بالمملكة

بدون ضرائب.. تعرّف على المزايا الممنوحة للشركات الأجنبية بالمملكة
“العصيمي” عن جورج قرداحي: طالبت بوضعه في قائمة سوداء لأعداء المملكة منذ 4 سنوات

“العصيمي” عن جورج قرداحي: طالبت بوضعه في قائمة سوداء لأعداء المملكة منذ 4 سنوات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*