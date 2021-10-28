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ضبط 31 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق

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محررو المناطق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، 31 مخالفًا لنظام البيئة منهم 17 مواطنًا و14 مقيمًا من الجنسيتين السودانية والباكستانية، لارتكابهم مخالفات رعي 859 رأسًا من الإبل و1170 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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