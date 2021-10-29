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مواطنة تحول باص والدها المتهالك إلى مقطورة فاخرة (فيديو)

مواطنة تحول باص والدها المتهالك إلى مقطورة فاخرة (فيديو)

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مواطنة تحول باص والدها المتهالك إلى مقطورة فاخرة (فيديو)

مواطنة تحول باص والدها المتهالك إلى مقطورة فاخرة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1056730
محررو المناطق

تمكنت مواطنة من تحويل باص والدها المتهالك، إلى مقطورة فاخرة، حيث أنها تهتم بتجديد الأشياء القديمة.

وقالت عائشة لقناة ” الإخبارية “: “شأت في قرية في المدينة المنورة، وسط  عائلة حرفية، والبيئة أثرت علي، وأبي اشترى الباص لينقل أبناء القرية إلى المدرسة”.

وأضافت: “قضيت فترة الإبتدائي والمتوسط في هذا الباص، وأعشق تجديد كل شئ وسأدرب البنات، والآن أصبحت أجدد قطع الآثاث للأقارب والأصدقاء بمقابل مادي بسيط.

وأشارت المواطنة إلى أنها تطمح لامتلاك ورشة نجارة خاصة.

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