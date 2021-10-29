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ولي العهد: ترشح المملكة لاستضافة “إكسبو 2030” يمثل تحدياً مهماً لنا

ولي العهد: ترشح المملكة لاستضافة “إكسبو 2030” يمثل تحدياً مهماً لنا

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ولي العهد: ترشح المملكة لاستضافة “إكسبو 2030” يمثل تحدياً مهماً لنا

ولي العهد: ترشح المملكة لاستضافة “إكسبو 2030” يمثل تحدياً مهماً لنا
http://almnatiq.net/?p=1056743
المناطق- واس

عدد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، أهمية استضافة المملكة وتحديداً مدينة الرياض، معرض إكسبو 2030.

وأكد ولي العهد، أن هذا الترشح يُعد تحديًا مهمًا ورمزيًا للمملكة، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.

وأضاف أن إتاحة الفرصة للبلدان التي تقدم العطاءات لأول مرة لتنظيم (معرض إكسبو العالمي) سيعزز الدور الموقّر للمكتب الدولي للمعارض كمنصة للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشري، ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور.

 ولفت إلى أن العالم اليوم يعيش في حقبة تغيير ويواجه حاجة غير مسبوقة لتكاتف الإنسانية في ظل تحديات التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة والعدالة الاجتماعية، وحتى الجائحة العالمية، وهو ما يُحتم على العالم العمل الجماعي لاستشراف المستقبل، والتصدي للتحديات وانتهاز الفرص الناتجة عن هذا التغيير باستخدام أفضل العقول والقدرات.

وعن التوقيت الذي حددته المملكة في طلب ترشحها لاستضافة معرض إكسبو الدولي، قال الأمير محمد بن سلمان “ستتزامن استضافتنا لمعرض إكسبو 2030 في الرياض مع عام نحتفل فيه بتتويج جهودنا الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

  وكانت المملكة قد أعلنت اليوم الجمعة، تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي)؛ لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار “حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل” في الفترة من 1 أكتوبر إلى 1 أبريل 2030م.

 

 

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