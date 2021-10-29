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قبل انطلاق الكلاسيكو .. تعطل البوابات الإلكترونية لملعب الأمير عبد الله الفيصل

قبل انطلاق الكلاسيكو .. تعطل البوابات الإلكترونية لملعب الأمير عبد الله الفيصل
http://almnatiq.net/?p=1056755
محررو المناطق

قبل ساعات من انطلاق اللقاء المرتقب بين الهلال والأهلي مساء اليوم الجمعة، شهدت البوابات الإلكترونية لملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، عطل مفاجئ مما أدى إلى تأخر جماهير الفريقين للدخول إلى الملعب.

وتكدس العشرات من أنصار الفريقين الكبيرين أمام بوابات ملعب الأمير عبدالفيصل، قبل نحو ساعتين من الموعد المثير بين الراقي وضيفه القادم من العاصمة، وذلك في انتظار عطل أصاب البوابات الإلكترونية.

وتمّ طرح تذاكر الكلاسيكو عبر منصة مكاني المخصصة لحجز مقاعد المباريات، حيث تم تقسيم تذاكر مباراة القمة إلى 4 فئات، الأولى (الموحدة) بسعر 40 ريالًا، والثانية الفضية بـ150 ريالًا، والثالثة الذهبية بـ300 ريال، ثم الفئة الذهبية والتي تبلغ قيمتها 500 ريال. 

ويلتزم حامل التذكرة بالعديد من الأحكام والشروط عند دخول ملعب المباراة، حيث يجب على المشجع تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول، في ظل قرار السماح بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد، ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم.

 

 

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