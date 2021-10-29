تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن الاشتراطات الفنية الجديدة لعدادات المياه

محررو المناطق

نشرت صحيفة “أم القرى، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن الاشتراطات الفنية لعدادات المياه، والمتضمن تكاليف خدمات التحقق والإشراف المترولوجي على العدادات.

وحددت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة المسؤوليات، والالتزامات على مقدم الخدمة.

وأبانت “أم القرى” أن هذه الاشتراطات تتمثل في أنه يعتبر الصانع أو المستورد مسؤولاً عن تنفيذ كل الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق وعن عدم إتاحة عدادات المياه أو وضعها في السوق ما لم تكن حاصلة على شهادة اعتماد الطراز الوطنية وشهادة التحقق الأولي، وتحمل علامة التحقق الأوليّ.

كما يعتبر مقدم الخدمة مسؤولاً عن تنفيذ كل الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق وعن عدم استخدام عدادات المياه ما لم تحصل على شهادة تحقق أولي أو شهادة تحقق دوري سارية المفعول صادرة من الهيئة أو جهة التحقق.

وبحسب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة، فإنه على مقدم الخدمة توفير الوسائل اللوجستية اللازمة ومنها فك عدادات المياه ونقلها لمختبرات الهيئة أو جهة التحقق أو أي مختبرات توافق عليها الهيئة لإجراء التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة والتحقق من العدادات في حال الشكوى، فيما ألزمت الفقرة الرابعة مقدم الخدمة بأن يقوم باستبدال عداد المياه الذي تم رفضه أثناء التحقق الدوري أو التحقق المفاجئ، وتركيب عداد بديل يحمل شهادة تحقق سارية المفعول ويتحمل مقدم الخدمة تكاليف ذلك.

وجاءت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة لتلزم مقدم الخدمة بتوفير المعلومات اللازمة على عدادات المياه لجهة التفتيش.

وحول المتطلبات الفنية، فحددتها المادة الخامسة من القرار بـ4 فقرات وهي: «يجب أن تستوفي عدادات المياه المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1) وكذلك التقيد بالشروط التالية: تركيب واستخدام عدادات المياه بما يتفق مع تعليمات الصانع، أن يكون هناك وسيلة لحماية عدادات المياه من الظروف المناخية، ألا تتأثر الخصائص المترولوجية لعدادات المياه أو نتائج القياس، عند إيصالها بأي أداة أخرى.

ونصت المادة (6)على المتطلبات المترولوجية؛ وهي:

6/ 1- يجب أن تستوفي عدادات المياه المتطلبات المترولوجية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1).

6/ 2- يجب أن يقيس عداد المياه حجم المياه المتدفق بوحدة اللتر أو المتر المكعب (m3).

6/ 3- يجب أن يكون عداد المياه مزوداً بمكان مخصص لوضع أختام الحماية لمنع الوصول إلى أجزاء العداد والبرمجيات المستخدمة بداخله أو المتصلة به، وذات التأثير على الخصائص المترولوجية لهذا العداد.

وجاءت المادة السابعة لتحدد الأخطاء القصوى المسموح بها، ليكون نصها:

يتم تحديد الأخطاء القصوى المسموح بها أثناء التحقق الأولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة أو التحقق المفاجئ على عدادات المياه بالمواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1).

أما المادة (8)، فكشفت البيانات الإيضاحية، والتي قالت إنها كالتالي:

8/ 1- يجب أن تكون البيانات الإيضاحية على عدادات المياه مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق والمواصفات القياسية ذات العلاقة المدرجة في المرفق (1)، كحد أدنى ما يلي:

أ. اسم أو شعار الصانع.

ب. طراز العداد.

ج. فئة الدقة.

د. مقدار التدفق لكل من (Q1٫Q2٫Q3٫Q4).

هـ. رقم شهادة اعتماد الطراز الوطنية.

و. شعار الهيئة أو أي رمز أو شعار تقره جهة الاعتماد.

ز. الرقم التسلسلي.

ح. سنة الصنع.

ط. وضع إشارة تبين اتجاه الماء.

ي. إظهار أعلى قيمة ضغط يتحمله العداد.

ك. يتم تثبيت مقدار فقدان الضغط (إن أمكن).

8/ 2- يجب أن تكون هذه البيانات باللغة العربية والإنجليزية وبحجم وخط ومكان واضح يسهل قراءتها، وتثبت هذه البيانات على عداد بشكل يصعب إزالته.