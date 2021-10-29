غوميز يتحدى السومة.. إعلان تشكيل الهلال والأهلي في كلاسيكو الليلة

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أعلن فريقا الهلال والأهلي، تشكيلة كل منهما في المباراة القوية التي تجمعهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

“عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، كويلار، سلمان الفرج، لوسيانو فييتو، بيريرا، سالم الدوسري، غوميز”.

وأما تشكيل الأهلي:

“محمد الربيعي، ومحمد خبراني، ودانكلير، وعبدالباسط هندي، وأليوسكي، ومحمد المجحد، وفيليب، والحسن نداو، وعلي الأسمري، وعبدالرحمن غريب، وعمر السومة”.