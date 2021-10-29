غوميز يتحدى السومة.. إعلان تشكيل الهلال والأهلي في كلاسيكو الليلة

أعلن فريقا الهلال والأهلي، تشكيلة كل منهما في المباراة القوية التي تجمعهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين.
وجاء تشكيل الهلال كالتالي:
“عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، كويلار، سلمان الفرج، لوسيانو فييتو، بيريرا، سالم الدوسري، غوميز”.
وأما تشكيل الأهلي:
“محمد الربيعي، ومحمد خبراني، ودانكلير، وعبدالباسط هندي، وأليوسكي، ومحمد المجحد، وفيليب، والحسن نداو، وعلي الأسمري، وعبدالرحمن غريب، وعمر السومة”.
التعليقات (٠) اضف تعليق