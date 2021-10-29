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وقف على قدميه لأول مرة منذ 6 سنوات.. أسمن مواطن يكشف عن وزنه عقب عملية التكميم

وقف على قدميه لأول مرة منذ 6 سنوات.. أسمن مواطن يكشف عن وزنه عقب عملية التكميم
http://almnatiq.net/?p=1056786
محررو المناطق

كشف “منصور الشراري” الذي يعاني من مرض السمنة، والبالغ وزنه 500 كيلو جراماً، تفاصيل جديدة بشأن وزنه عقب إجراء عملية التكميم وعن وضعه الصحي.

وأكد “الشراري” في لقاء مع “العربية .نت”، أنه خسر حوالي 273 كيلو جراماً حيث أصبح اليوم 227 كيلوجراماً عقب إجراء عملية تكميم المعدة، وأنه لا يزال يتلقى العلاج.

 وأضاف قائلا: “عانيت من السمنة المفرطة منذ ستة أعوام، حيث وصل وزني إلى قرابة 500 كلجم، لكن في منتصف شهر ذي الحجة العام الماضي، تم نقلي عبر طائرة إخلاء طبي من القريات بمنطقة الجوف إلى الرياض لتلقي العلاج”.

 وأوضح أن مشاعر لا توصف اعترته في تلك اللحظات التي وقف فيها ، فقد أحس بفرح ممزوج بقوة العزيمة والإصرار يوم الأربعاء الماضي، وهو يقف على قدميه لأول مرة بعد جلوس وركود دام 6 سنوات.

 

 

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