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تعرّف على آخر إحصائية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي أطلقتها ميلشيا الحوثي  

تعرّف على آخر إحصائية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي أطلقتها ميلشيا الحوثي  

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تعرّف على آخر إحصائية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي أطلقتها ميلشيا الحوثي  

تعرّف على آخر إحصائية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي أطلقتها ميلشيا الحوثي  
http://almnatiq.net/?p=1056788
محررو المناطق

كشفت قناة “العربية” عن آخر إحصائية للصواريخ والطائرات المسيرة التي اطلقتها ميلشيا الحوثي الإرهابية ، و تم استهدافها من قبل قوات التحالف العربي.

وأحبطت الدفاعات السعودية، التهديدات الحوثية بعدما تمكنت من تدمير 781 طائرة مفخخة، بالإضافة إلى اعتراض 409 صواريخ بالستية.

وأشارت إلى تحييد 92 زورقا مفخخا ونزع 205 ألغام بحرية، ويأتي ذلك ضمن الضربات المسبقة التي يوجهها التحالف العربي تجاه عناصر وآليات الحوثيين.

وتعد هذه الإحصائية الأخيرة التي أعلنها تحالف دعم الشرعية لعدد الطائرات المفخخة والصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي منذ انقلابها حتى اليوم.

 

 

 

 

 

 

 

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