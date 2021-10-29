هل يساهم شرب الماء بكثرة في خفض الوزن؟.. استشاري يوضح (فيديو)

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أوضح استشاري فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، مدى مساهمة شرب الماء في حرق الدهون وخفض الوزن.

وقال الأحمدي، إن هناك دراسات علمية توصلت إلى أن شرب الماء قبل وأثناء الطعام يُساعد في خفض الوزن.

ولفت إلى أن السوائل بشكل عام لا يتم هضمها لكن يحدث لها عملية تفريغ معدي ومن ثم يمتصها الجسم بعد ذلك.

وأشار إلى أن البعض يخطأ في تعويض السوائل التي يحتاجها الجسم بالمشروبات الغازية والعصائر.